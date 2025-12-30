Comienza 2026 con el dinero del bono Somos Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela a través de la Plataforma Patria informó el pago de una de las últimas ayudas económicas del año 2025, nos referimos al bono "Somo Venezueña", correspondiente al mes de diciembre. Recordemos que este beneficio fue creado en junio de 2017 por Nicolás Maduro, con el objetivo de fortalecer la ejecución de políticas sociales del Ejecutivo y canalizar beneficios económicos para sectores priorizados.

Detalles de la asignación

El monto depositado para este período es de 1.389,40 bolívares, equivalentes a 4,66 dólares al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela. Los beneficiarios recibirán una notificación vía mensaje de texto desde el número corto 3532, y podrán hacer uso del bono a través del monedero digital de la Plataforma Patria, ya sea transfiriéndolo a cuentas bancarias o utilizándolo directamente mediante los mecanismos de biopago.

¿Cómo retirar el pago a través de la Plataforma Patria?