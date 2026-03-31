Respetables ajustes previos avalan el debut del hijo de Uncle Mo en la reunión 15

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El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 5 de abril para la decimoquinta jornada del primer meeting de 2026. El programa consta de trece competencias de corte común, sin pruebas selectivas en la agenda, y mantiene como principal atractivo el juego del 5y6 nacional, el cual iniciará en la octava carrera de la tarde.

El estreno del hijo de Uncle Mo: Sexta Válida La Rinconada

La expectativa de los analistas se concentra en la décima tercera competencia del orden oficial. En esta prueba libre para ejemplares de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, destaca la inscripción de Zio Mo. El purasangre, defensor de las sedas del Stud Yellowstone, acudirá a la cita de 1.300 metros bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui y la conducción del jinete profesional Yoalbert Coa, con un hándicap de 58 kilos.

Pedigree de alta jerarquía: R15

Zio Mo posee una genealogía que despierta interés inmediato en la cría local. Es un ejemplar zaino nacido el 13 de abril de 2022, hijo del semental estrella Uncle Mo, jefe de raza con récord pistero de cinco triunfos en ocho salidas.

Su línea materna no se queda atrás: es hijo de la yegua Harmless (ganadora de tres carreras en 18 intentos) y nieto de Creative Cause. Este último resalta por sus victorias en el Best Pal Stakes (Gr.2), el Norfolk Stakes (Gr.1) y el San Felipe Stakes (Gr.2), además de un meritorio quinto lugar en el Kentucky Derby de 2012 en Churchill Downs.

Ajuste de gala en la arena de Coche: Datos

El reporte de la División de Tomatiempos del INH confirma el excelente estado físico del debutante. En su ejercicio del pasado 28 de marzo, Zio Mo dejó registros de: 12,3 25 36,2 48,3 (800 metros) (es) 62,1 2p 77/ 92,4// +1/2 cuerpo, dio pony, muy cómodo con remate de 12,1 con Franklin Puello.

Con catorce aspirantes en la nómina de esta última carrera, la presencia de Zio Mo añade un matiz de clase internacional al cierre de la jornada dominical en el principal óvalo del país.