Juan Pablo Paoloni extiende su estadía en La Rinconada con seis montas de lujo

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El Instituto Nacional de Hipódromos oficializó la programación de la reunión número 15 de la temporada 2026. La cartelera dominical del 5 de abril promete emociones intensas con un total de trece competencias en el óvalo de Coche, escenario que recibe nuevamente al jinete argentino Juan Pablo Paoloni.

Juan Pablo Paoloni: La Rinconada Nuevas Montas

Éxito bajo invitación La presencia del fusta gaucho en Caracas responde a una invitación formal del Stud “Los Audaces”. En su reciente actuación, Paoloni demostró su calidad profesional al disputar dos compromisos. El punto máximo de la jornada llegó con la victoria de Invencible, ejemplar que despertó la algarabía del público ante la magistral conducción del jinete. Posteriormente, en el marco del 5y6 nacional, Paoloni completó una actuación destacada con el caballo Eterno, ejemplar que cruzó el disco en la tercera casilla con todos los honores.

Agenda cargada para el domingo La directiva del Stud “Los Audaces” extendió la invitación al jinete sudamericano, quien confirmó su participación para esta nueva reunión con una agenda de seis compromisos:

1ra carrera: Preposition (USA)

3ra carrera: Preciosa

4ta carrera: Decidida

5ta carrera: Impetuosa

6ta carrera: Reina Helena (USA)

11ma carrera: I’m in the Mood (USA)

Meeting: Jinetes La Rinconada Datos

Ascenso en la estadística La estadística del primer meeting de 2026 refleja el impacto de Paoloni en el hipismo local. Sus anteriores visitas al coso de La Rinconada se traducen en cinco triunfos oficiales, registros que lo instalan en la novena casilla de la tabla de jinetes. Con seis montas de alta calidad para este domingo, las posibilidades de escalar posiciones y sumar nuevos éxitos al palmarés del argentino lucen latentes en el horizonte hípico.