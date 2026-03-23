¡Dice presente! Un viejo conocido vuelve a La Rinconada este domingo

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El Hipódromo La Rinconada se alista para recibir a la afición hípica este domingo 29 de marzo. La jornada contempla una vibrante programación de 12 competencias de alto nivel. Según el reporte oficial del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), la reunión número 14 iniciará de forma puntual a la 1:25 de la tarde. Como es tradición, el plato fuerte será el popular juego del 5y6 nacional, sistema de apuestas que activará las emociones de los presentes a partir de la séptima carrera del orden oficial.

El retorno de un látigo internacional: La Rinconada R14

La gran atracción de la tarde dominical recae en la presencia del jinete argentino Juan Pablo Paoloni. El profesional del látigo vuelve al principal recinto hípico del país tras la invitación formal de los propietarios del Stud "Los Audaces". Paoloni asume en esta oportunidad dos compromisos de monta que generan amplias expectativas entre los cronistas y apostadores.

El historial reciente del fusta extranjero en Venezuela es impecable. En su anterior visita, el jinete alcanzó una hazaña notable: concretó cuatro victorias de manera contundente. Sus triunfos llegaron por intermedio de los ejemplares Preposition (USA), Zorro Viejo (USA) y Encantadora, todos bajo la preparación de Humberto Correia. A este registro se sumó la yegua Princesa Fina, presentada en esa ocasión por Correia Jr. Esta racha ganadora consolidó su estatus como uno de los jinetes más efectivos de la temporada actual.

Los compromisos de la jornada

Para despedir el mes de marzo, Paoloni tendrá bajo su responsabilidad la conducción de los ejemplares Invencible y Eterno. El primero de ellos tomará la partida en la sexta carrera del programa. Se trata de una prueba especial para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras. La competencia se desarrollará en una distancia de 1.200 metros y contará con un premio adicional especial de $30.420 a repartir entre los mejores clasificados.

Por su parte, el ejemplar Eterno verá acción en la quinta válida del 5y6, correspondiente a la undécima carrera de la tarde. Este evento está reservado para caballos nacionales de 7 y más años, ganadores de 1 y 2 competencias. Al igual que el compromiso anterior, el recorrido será de 1.200 metros, con una bolsa total de premios de $27.040.

Un lugar en la élite: Meeting

Resulta relevante destacar la posición de Paoloni en las estadísticas locales. A pesar de que sus visitas al óvalo de Coche se producen de forma intercalada, el argentino ocupa actualmente la novena casilla en la tabla de los diez mejores jinetes del primer meeting del año 2026. Su capacidad para figurar en la élite del hipismo nacional, aun con un número limitado de actuaciones, ratifica su jerarquía en cada una de sus intervenciones sobre la pista caraqueña.