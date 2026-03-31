Atención en las válidas: Veloz ejemplar retorna a la acción con un descargo clave en Coche

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La primera válida del juego de las mayorías en el Hipódromo La Rinconada presenta un enigma para los especialistas. Entre los inscritos destaca la figura de Rey del Castillo, un ejemplar tordillo de seis años que retoma la actividad oficial tras un prolongado paréntesis de 119 días fuera de la arena de Coche. Su regreso añade una dosis de incertidumbre y valor a las jugadas exóticas de este domingo.

Un historial de perseverancia: La Rinconada Caballo

El pupilo de Deivis Guevara posee una hoja de servicios corta para su edad, con apenas 18 actuaciones públicas y una victoria en su palmarés. Su última presentación oficial data del pasado 7 de diciembre, fecha en la cual finalizó en la decimocuarta casilla a 27 cuerpos del ejemplar Freites Pe. A pesar de ese registro adverso, el descanso y los ajustes en su entrenamiento sugieren una condición física distinta para este nuevo compromiso.

Sangre del Haras Bello Monte

Rey del Castillo es un producto del Haras Bello Monte, hijo de King Tesa en La Del Castillo por Grand Adventure. El defensor de las sedas del Stud "Iñaki II" saltará a la pista con una configuración de implementos específica para optimizar su rendimiento: vendas, bozal blanco y lengua amarrada. Estos detalles técnicos revelan la búsqueda de un mayor control y comodidad para el ejemplar en el fragor de la competencia.

Una yunta inédita en busca de la gloria

El dato más llamativo de esta inscripción reside en la conducción. Por primera vez en su campaña, Rey del Castillo unirá esfuerzos con su jinete actual en una alianza inédita. El compromiso cobra un matiz histórico para el conductor, ya que, de cruzar la meta en ganancia, este éxito representaría la primera victoria de su trayectoria profesional.

Esta combinación de factores convierte al tordillo en un "lance" de alto interés para quienes buscan dividendos atractivos en la reunión número 15. Su frescura tras el paro y la motivación de su jinete son elementos que ningún analista serio puede subestimar en el análisis de la primera válida.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

25 marzo Jesús Magallanes en pelo 15,2 29,2 (400) 2V, recta de enfrente, cómodo.

27 marzo Jesús Magallanes en pelo 17,2 30,4 44,2 57,2 70 (1000) 83,2 2p 97,2 4p 112,3/ animado y bien. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.