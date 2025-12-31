Miembro de Los Amigos Invisibles estaría a punto de abrir un OnlyFans

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva bomba mediática enviada por la reconocida Chepa Candela, pone en el ojo público a Julio Briceño, vocalista de la legendaria banda venezolana Los Amigos Invisibles, quien estaría a punto de dar un nuevo paso en su vida y no precisamente en el ámbito musical.

La mencionada columna farandulera trajo a colación el éxito que ha tenido la agrupación en estas últimas semanas, acumulando cientos de fans en diferentes presentaciones, las cuales han terminado por todo lo alto e incluso, en reuniones posteriores con sus fanáticas.

En una de esas fiestas, Briceño habría dado una explosiva noticia que sorprendió a todos.

¿Será un nuevo capítulo en la vida del vocalista?

Según reporta Chepa Candela, Julio planea abrir su propio perfil en la popular plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, donde promete “mostrar sus grandes atributos” para suscriptores y fanáticos que quieran conocer una faceta completamente distinta de él.

La revelación generó reacciones de todo tipo. Mientras hay quienes celebran su valentía por explorar un nuevo mundo, hay otros que se preguntan si esta decisión responde a la necesidad de aumentar sus ingresos o permanecer relevante en la industria del entretenimiento.

Los Amigos Invisibles y su espíritu rebelde

Los Amigos Invisibles no son ajenos a las provocaciones y la irreverencia. Fundada en 1991, esta banda venezolana ha fusionado géneros como el disco, el funk y el acid jazz, logrando éxito internacional y el cariño de miles de seguidores alrededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria, han demostrado que su creatividad va más allá de un solo estilo musical, y ahora parece que Briceño quiere expandir su marca personal en un terreno completamente distinto en el entretenimiento para adultos en línea.