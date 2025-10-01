Los Amigos Invisibles: lanzamiento musical y regreso a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La icónica banda venezolana, Los Amigos Invisibles sorprende a sus seguidores con su más reciente sencillo "Sugga Daddy", un tema que hace una invitación directa a la fiesta, el baile y la picardía que los ha caracterizado desde su debut.

En entrevista con José Torres, conocido como “El Catire”, expresó el buen recibimiento que ha tenido el público con la canción y cómo el inconfundible groove de la agrupación llegó a sus manos para estrenarlo en todas las plataformas musicales.

“Son cosas de la sociedad que nos causa gracia, que nos gusta ponerla en una canción para que la gente se sienta incómoda, aunque con ‘Sugar Daddy’ la gente no se ha sentido nada incómoda”, dijo el bajista.

Un tema para incomodar

"Sugga Daddy" es un funk súper sabroso diseñado para identificarte. La banda, fiel a su estilo, aborda un tema candente de la vida real que resuena a nivel mundial: la fantasía o realidad de un sugga daddy.

Esta propuesta musical está cargada de la energía, sabor, groove y descaro que han hecho de Los Amigos Invisibles un referente de la música latina. De acuerdo al catire, este refrescante tema llegó a sus manos y lo transformaron junto a un gran equipo para llegar al resultado final.

La producción fue un trabajo en equipo liderado por la propia agrupación, junto a Daniel Saa y Manu Lara. Las mezclas corrieron por cuenta de Erik Aldrey y, nuevamente, Manu Lara.

Un reencuentro con Venezuela

Los Amigos Invisibles están en medio de una gira por países como Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, y por último en Canadá, en donde tienen pautado tres conciertos en distintas ciudades.

Sin embargo, un tour sin una parada en su natal Venezuela no puede concretarse. De acuerdo a José Rafael Torres está entre sus planes pisar el país para finales de año y reencontrarse con su público venezolano.

Aunque esto no está concretado del todo, la agrupación desea tener el calor de su gente para reconectarse con sus inicios. Entre las dificultades que enfrentan para hacerlo posible “se interpone siempre las relaciones económicas del país”.

“La banda no ha tenido presencia en Venezuela en los últimos 10 años”, agregó en cuanto a su ausencia de los escenarios.