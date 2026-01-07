Fútbol Español

Análisis Barça vs Athletic: programa postpartido con Tercer Tiempo hoy

Este miércoles 7 de enero, tras el duelo Barça vs Athletic, el análisis continúa con un programa especial de Tercer Tiempo por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 11:18 am
Análisis Barça vs Athletic: programa postpartido con Tercer Tiempo hoy
Tercer Tiempo analiza la Supercopa / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

El fútbol no se acaba cuando suena el pitazo final. El canal de los especialistas en deportes prepara un programa especial, de análisis y debate, en Tercer Tiempo. La primera semifinal de la Supercopa de España tendrá una tertulia profunda, directa y sin filtros que ningún fanático del fútbol se puede perder.

Tercer Tiempo especial

Cuando acabe el partido, la pasión se traslada a Tercer Tiempo, programa reconocido por su análisis táctico, opiniones polémicas y comentarios que encienden al fanático. Como en cada programa, Marie Ferro estará acompañada por el panel de especialistas: Oliver Yaguarán, Jesús López y Javier Rivera. Ellos les pondrán la lupa cada jugada clave, las decisiones arbitrales, el rendimiento individual y colectivo, y lo que deja este choque de gigantes del fútbol español por el pase a la final.

Meridiano Televisión te invita a disfrutar del mejor debate deportivo gratis en señal abierta, así como de las semifinales y final de la Supercopa de España. Y en alta definición a través de Inter GO, Simpleplus, Netuno GO y ABA TV GO. También vía streaming Meridiano.net/meridianotv.

Hoy 7 de enero, sintoniza Meridiano Televisión y acompaña el análisis más completo del Barça vs Athletic. Y mañana, 8 de enero, no te pierdas el análisis del derby Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Fechas y horarios Supercopa de España

  • Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club
  • Semifinal 2 – Jueves 8 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.)

Miércoles 07 de Enero de 2026
