Este guardameta venezolano podría jugar con Barcelona en la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

La semifinal de la Supercopa de España puede ser un día inolvidable, para un guardameta con raíces venezolanas que promete un gran futuro con el FC Barcelona y podría ver acción con el equipo grande en las semifinales del torneo copero.

En la jornada de este miércoles, 7 de enero, los "Azulgranas" se enfrentarán al Athletic Club de Bilbao en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita), buscando el pase a la instancia decisiva y en el entrenamiento sufrieron una fuerte baja.

Lesión de Ter Stegen le abre la puerta a este portero venezolano:

En el entrenamiento efectuado este martes, el cuerpo médico "Culé" tuvo que retirar al alemán Marc Andre Ter Stegen y aunque no dieron detalles de su lesión, la cuenta oficial informó que el portero regresará a la ciudad de Barcelona, para realizar mañana los exámenes correspondientes.

Por lo tanto, en la convocatoria fue incluido Diego Kochen, un arquero de 19 años nacido en Estados Unidos de padre venezolano y madre peruana, que milita en el Barca Athletic.

Esto quiere decir, que se trata de un joven de raíces latinas e igualmente raíces venezolanas, por ende todavía puede ser elegible para la Vinotinto aunque ya ha sido convocado por la selección norteamericana en la categoría sub-17.

¿Es primera vez que Diego Kochen?

A pesar de su corta edad, esta no es la primera vez que Kochen es llamado al equipo grande de los "Culés", motivado a que en el año 2023, cuando Xavi Hernández dirigía a este club, tuvo di primer llamado al Barcelona absoluto.