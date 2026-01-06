Joan García y la Supercopa de España: "Puede ser mi primer título con el Barcelona"

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una temporada sensacional, Joan García llega a Arabia Saudí con grandes aspiraciones de conquistar su primer título con el Barcelona, que afrontan el 2026 como gran candidato a quedarse con la Supercopa de España, que arranca este miércoles 7 de enero.

Precisamente, el guardabosque será parte de la apertura del mencionado torneo, que define al primer monarca de la presente temporada. El guardabosque apunta como titular en el encuentro contra Athletic Club de Bilbao, correspondiente a las semifinales desde el King Abdullah Sports City, en Yeda.

Junto a Hansi Flick, García brindó una rueda de prensa previo al compromiso contra los gallegos. El arquero destacó su brillante presentación que ha tenido con los blaugranas, donde ha disputado 16 partidos entre su participación en La Liga y UEFA Champions League.

Joan García ilusionado en ganar su primer título

El nativo de Sallent se ha convertido en uno de los nombres más comentados del momento gracias a su gran rendimiento bajo los tres palos. El portero se mostró ilusionado de conquistar su primer trofeo con los culés y hasta mencionó a la selección de España, tomando en cuenta que están a solo meses del Mundial de 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.