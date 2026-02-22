El dominio italiano define la Gran Final de la Copa del Rey 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se decidirá este domingo en Valencia bajo un mismo idioma: el italiano.

El duelo por el trono entre el Real Madrid y el Kosner Baskonia no es solo un choque de potencias de la Liga Endesa, sino un ajedrez táctico entre dos técnicos de la misma nacionalidad que representan el pasado, el presente y el futuro de los banquillos europeos: Sergio Scariolo y Paolo Galbiati.

Sergio Scariolo, el histórico

A sus 64 años, el técnico del Real Madrid es el referente absoluto. Scariolo, nacido en Brescia, es una leyenda viva que ha ganado todo lo imaginable con la selección española y a nivel de clubes. Su regreso a la final de la Copa del Rey confirma su capacidad para gestionar vestuarios de estrellas y mantener la calma en los momentos de máxima tensión.

Para Scariolo, esta final es la oportunidad de devolver al Madrid a la cima tras el tropiezo del año pasado y seguir ampliando un palmarés que lo sitúa en el Olimpo de los estrategas mundiales. Su sello es la "secuencia lógica", el rigor defensivo y una pizarra que rara vez falla bajo presión.

Paolo Galbiati, el hombre de moda

En la otra esquina del cuadrilátero táctico está Paolo Galbiati. Si Scariolo es la veteranía, el técnico del Baskonia es el futuro. Nacido en Vigevano hace 41 años, Galbiati representa la frescura y la energía del nuevo baloncesto italiano. Ha llegado a su primera final de Copa con un estilo directo, valiente y emocional que ha conectado a la perfección con la mística del club vitoriano.

Galbiati ha demostrado que no le teme a los escenarios gigantes, eliminando al Barça de Xavi Pascual con una defensa que él mismo definió como "increíble".

