Real Madrid vs. Baskonia, el duelo definitivo por la Copa del Rey 2026

El Roig Arena de Valencia se viste de gala este domingo para la batalla final. El Real Madrid, que busca su título número 30, se mide a un Kosner Baskonia hambriento de gloria en la definición de la edición 90 de la Copa del Rey de Baloncesto.

¿Cómo llegan en sus enfrentamientos directos?

En esta temporada 2025-2026 los vitorianos han sido de los pocos equipos que han vencido a los merengues. En su único enfrentamiento en la Liga Endesa, el Baskonia se llevó el asalto al ganar en un ajustado duelo 105-100. Aquel día el mejor anotador por parte de los vitorianos fue Trent Forrest que se despachó con 26 unidades.

Duelo de máximos anotadores

La final pondrá frente a frente a dos de las muñecas más calientes del continente:

Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia): El alero francés es la gran sensación del torneo. Máximo anotador de la Liga Endesa con 19,4 puntos de promedio , llega a la final tras anotar 13 puntos en semifinales. Su capacidad para anotar en transición y su tiro exterior son la principal preocupación de Scariolo.

Mario Hezonja (Real Madrid): "Supermario" ha tomado las riendas ofensivas del Madrid en esta Copa. Con una media de 17 puntos en lo que va de Liga Endesa, su capacidad para fabricar canastas en momentos de crisis lo convierte en el gran candidato al MVP si el Madrid alza el trofeo.

Las claves del partido

El control del ritmo: El Baskonia de Paolo Galbiati se siente cómodo en el caos y la velocidad. El Madrid intentará imponer un juego más pausado, utilizando a Edy Tavares como ancla defensiva para evitar que los vitorianos corran. El rebote ofensivo: Mamadi Diakité ha sido un coloso para el Baskonia. Si el Madrid no cierra bien el rebote, las segundas oportunidades podrían castigar severamente a los blancos. El factor mental y la historia: El Madrid viene de perder la final de 2025 y tiene sed de revancha. Por su parte, el Baskonia apela a la mística de un club que históricamente se crece ante los gigantes en la Copa.

¡No te pierdas la historia en vivo! La Gran Final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Real Madrid y el Baskonia la podrás disfrutar en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.