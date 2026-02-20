Los 4 genios del banquillo que buscan la gloria en las semifinales de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 llega a su punto de ebullición. Tras unos cuartos de final de infarto en Valencia, este sábado 21 de febrero los cuatro equipos supervivientes se miden por un puesto en la gran final del domingo, que vives a través de Meridiano.

Detrás de cada canasta y cada defensa, se encuentra la mente de cuatro de los mejores entrenadores de Europa: Sergio Scariolo, Pedro Martínez, Xavi Pascual y Paolo Galbiati.

Sergio Scariolo (Real Madrid)

El Madrid de Scariolo llega a semifinales tras dar una exhibición de poderío ante el Unicaja (100-70). El seleccionador nacional ha devuelto al conjunto blanco esa solidez defensiva y fluidez ofensiva que lo hace casi imbatible a partido único. Con su vasta experiencia en torneos cortos, Scariolo es el gran estratega a batir en esta edición.

Pedro Martínez (Valencia Basket)

El técnico taronja tiene la misión de guiar al Valencia Basket a su primera final copera en casa. Martínez, un viejo zorro de las canchas, logró neutralizar al Joventut en cuartos (95-84) y ahora plantea una batalla táctica de alto nivel para frenar al Real Madrid. Su capacidad para ajustar durante el juego será vital ante el empuje de la afición en el Roig Arena.

Xavi Pascual (Barcelona)

En su vuelta a la Copa del Rey, Pascual ha demostrado por qué es uno de los entrenadores más laureados. Pese a las dudas físicas de su plantilla, su Barça supo sufrir para eliminar al UCAM Murcia (91-85). Pascual es experto en preparar planes específicos para frenar las virtudes del rival, y este sábado buscará imponer su ritmo de juego pausado y efectivo.

Paolo Galbiati (Baskonia)

El técnico italiano es la gran revelación en los banquillos de esta edición. Galbiati ha impregnado al Baskonia de una agresividad y velocidad envidiables, superando a La Laguna Tenerife en cuartos (91-81). Su planteamiento se basa en la libertad ofensiva de sus anotadores, pero con un rigor táctico que ha sorprendido a propios y extraños.

Horarios de semifinales de la Copa del Rey

1:00 p. m. : Valencia Basket vs. Real Madrid

4:00 p. m. : Baskonia vs. Barcelona

¡Atención fanáticos en Venezuela! Todos los partidos de estas semifinales y la gran final de la Copa del Rey 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.