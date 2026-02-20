El Baskonia ruge en Valencia: Trent Forrest guía el pase a semifinales frente a un Tenerife diezmado

Suscríbete a nuestros canales

El Kosner Baskonia ha reclamado su lugar en las semifinales de la Copa del Rey 2026 tras superar por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena. En un duelo marcado por la ausencia de la estrella tinerfeña Marcelinho Huertas, el conjunto vitoriano supo imponer su ritmo físico y profundidad de banquillo para certificar su regreso al grupo de los cuatro mejores del torneo.

El factor Trent Forrest y el dominio inicial

Desde el primer cuarto, el equipo dirigido por Paolo Galbiati salió con una marcha más. Trent Forrest fue el gran protagonista de la tarde, firmando una actuación estelar con 21 puntos y un despliegue físico que la defensa aurinegra no pudo contener. Baskonia logró abrir una brecha importante antes del descanso (45-33), castigando la falta de fluidez de un Tenerife que acusó gravemente la baja de su director de juego habitual.

A pesar de verse 16 puntos abajo, los hombres de Txus Vidorreta no bajaron los brazos. Liderados por un inspirado Bruno Fitipaldo, el Tenerife logró un parcial asombroso que llegó a igualar el encuentro 66-66 en el último periodo. Sin embargo, la gasolina se agotó en el momento clave.

La aparición de Rodions Kurucs con cinco puntos consecutivos y la puntería de Markus Howard en los minutos finales evitaron la remontada canaria. El Baskonia recuperó el control de la pintura gracias a Diakite y Omoruyi, cerrando el partido con una solvencia que les permite soñar con el título.

Claves del encuentro

El Baskonia fundamentó su victoria en un notable control de los tableros y una rotación más fresca. Mientras el Tenerife sufría con un porcentaje de acierto en tiros de campo que se desplomó en la primera mitad, los vitorianos mantuvieron una circulación rápida que desarmó el sistema defensivo lagunero. La ausencia de Huertas fue una losa insalvable para conectar con Shermadini, quien estuvo lejos de su nivel dominante habitual.

Con este 91-81, el Baskonia se convierte en el tercer semifinalista y ya espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre el Barça y el UCAM Murcia.