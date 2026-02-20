Wander Franco enfrenta segundo juicio en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 20 de febrero, el mundo del béisbol recibe una nueva noticia que tiene que ver con la llegada del pelotero dominicano de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, al Palacio de Justicia de Puerto Plata para enfrentar su segundo juicio por relaciones sexuales con una menor de edad.

El pelotero de 24 años, que ha estado en el centro de la atención pública durante meses y no es para menos, ya que ha generado amplio debate en República Dominicana y en otros países al tratarse de uno de los talentos latinos más importantes hace par de años en la MLB.

A su arribo a la corte, Franco se presentó acompañado de su equipo legal, mientras decenas de personas y medios de comunicación se mantenían atentos a cada movimiento. El proceso judicial marca un nuevo capítulo en una situación que ha impactado no solo su carrera profesional, sino también la percepción pública en torno a una de las figuras más prometedoras del béisbol dominicano.

Wander Franco – Segundo juicio

El caso que involucra a Wander Franco ha sido seguido de cerca tanto por autoridades de la Major League Baseball. En esta segunda instancia, el tribunal evaluará las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público, que sostiene acusaciones relacionadas con presunta violación.

La presencia del campocorto en Puerto Plata vuelve a colocar el foco sobre un proceso que ha tenido repercusiones deportivas y legales. Además, esto lo ha afectado a tal punto que no ha podido jugar más desde que se dieron a conocer las acusaciones.

Sin embargo, mientras avanza el proceso, la expectativa se centra en las decisiones que adopte el tribunal en los próximos días y lo que podría pasar con su futuro tanto dentro como fuera del terreno.

Finalmente, el desarrollo del juicio, este segundo juicio dará mucho de qué hablar en los próximos días al tratarse de una joven que tenía todo para ser otra de las grandes estrellas que tiene República Dominicana en la Gran Carpa.