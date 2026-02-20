MLB: Carlos Correa impone su ley en los Astros para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Correa ha transformado la cultura de Astros de Houston desde su regreso. Un equipo que perdió su esencia cuando él se fue, volvió a la senda con un modelo de disciplina donde él es ejemplo. Ahora el clubhouse adopta la medida y están preparados para la temporada 2026.

Correa asumió con naturalidad el mando: "Hay cosas que puedes hacer tras entrenar para que, al despertar al día siguiente, te sientas fuerte". Su enfoque en la disciplina física ya rinde frutos en el campamento; muchos de sus compañeros están tomando en cuenta sus métodos.

Por otra parte, Jeff Bagwell, leyenda del club, elogió su impacto inmediato en los jóvenes: "He visto a Carlos convertirse en uno de los mejores líderes del juego. La gente cree en lo que dice porque le pone mucha pasión". Para el asesor, su presencia da garantías de éxito al equipo.

Carlos por otra parte, llegó al equipo para sumar: una de sus medidas desinteresadas fue mudarse a tercera base para respetar el lugar de Jeremy Peña. Peña sobre su mentor:"Es un muchacho conocedor, muy accesible". Esta transición estratégica busca blindar la defensa en 2026.

¿Qué esperar de Carlos Correa con Astros de Houston en 2026?

Carlos Correa busca transformar el vestuario de Astros de Houston en una hermandad. Afrontan una división cada vez más competitiva donde no son los mejores como antaño. Su objetivo es unirse en un año de resiliencia, motivando a sus compañeros a luchar cada encuentro como el último.

Para que este plan de unidad funcione, la salud del boricua será fundamental durante todo el 2026. Correa necesita mantenerse en el terreno aportando su ofensiva habitual, demostrando que su madurez es el pilar que sostiene tanto a las jóvenes promesas como a los veteranos del lineup.

Proyección de Carlos Correa con Astros de Houston en 2026

Baseball-Reference le da una producción a Carlos Correa bastante discreta. Sin embargo, tal cual como se la ha visto al final del 2025 y en este comienzo del Spring Training, el boricua se ve preparado para dar un salto de calidad en ofensiva, con respecto a sus últimos años.

Proyección de Correa para 2026:

- 474 turnos, 61 anotadas, 126 hits, 26 dobles, 1 triple, 15 jonrones, 58 impulsadas, 2 bases robadas, 48 boletos, 105 ponches, .266 promedio, .335 OBP, .420 SLG, .755 OPS