MLB: La polémica propuesta de Bryce Harper a las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Bryce Harper, la superestrella de los Filis de Filadelfia y uno de los rostros más visibles de las Grandes Ligas, ha lanzado una propuesta que ha generado debate: permitir peleas controladas, similares a las que ocurren en la NHL, para reducir la peligrosidad de los pelotazos intencionales.

Bryce Harper busca una solución a los pelotazos de 100 mph

Durante su participación en el podcast "Bussin' With The Boys", Harper analizó la tensión que se vive en el terreno cuando un lanzador utiliza la pelota como un proyectil. Para el dos veces MVP de la Liga Nacional, el sistema actual de represalias es más peligroso que un enfrentamiento físico directo. Según Harper, permitir que los jugadores resuelvan sus diferencias cara a cara podría eliminar la práctica de lanzar lanzamientos que rozan las 100 mph hacia el cuerpo de un bateador, una acción que puede terminar en lesiones graves.

El jardinero recordó su icónica trifulca con el lanzador Hunter Strickland, un video que sigue siendo tendencia en plataformas digitales años después. Para Harper, aquel incidente no fue solo un arrebato, sino una respuesta necesaria. "Creo que esto debería suceder más a menudo porque eliminaría el hecho de que los tipos se lancen pelotas entre sí", explicó el pelotero, sugiriendo que el miedo a una confrontación física inmediata disuadiría a los pitchers de tomar represalias peligrosas con la pelota.

¿Un cambio necesario o violencia innecesaria?

La visión de Harper no busca promover el caos, sino canalizar la frustración de una manera que, paradójicamente, proteja la integridad física. En el hockey sobre hielo, las peleas están reguladas por códigos no escritos y sanciones específicas, funcionando como una válvula de escape para la intensidad del juego. Harper argumenta que en el beisbol, cuando los ánimos se encienden, la falta de una vía de resolución inmediata provoca que ambos equipos terminen involucrados en una gresca masiva en el centro del campo, lo cual suele ser mucho más caótico.

"Obviamente no quiero pelear con nadie en un campo de beisbol, pero llega un momento en que, si te golpean, es lo que es en ese momento", añadió el slugger de los Phillies. Con esta postura, Harper deja claro que prefiere un sistema donde la responsabilidad sea individual y no una guerra de guerrillas que dure nueve entradas.

Desde su debut con los Nacionales de Washington en 2012, Harper ha sido un catalizador de cambios y opiniones divididas. Su historial incluye un premio al Novato del Año, dos galardones al Jugador Más Valioso y un liderato indiscutible que llevó a Philadelphia a la Serie Mundial en 2022. Su voz tiene un peso específico que la oficina del comisionado no puede ignorar fácilmente.