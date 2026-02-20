Estados Unidos podría bloquerar autorizaciones de empleo a migrantes por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) presentó este viernes 20 de febrero una propuesta para detener de manera indefinida la concesión de autorizaciones de empleo a quienes se encuentran tramitando solicitudes de asilo. La medida de entrar en vigor, podría congelar el acceso al mercado laboral legal para cientos de miles de inmigrantes durante un periodo que la propia agencia estima podría extenderse por varios años.

Por qué la Uscis aplica la medida

El comunicado oficial de Uscis, es debido a la saturación actual del sistema, el cual, hace inviable el cumplimiento de revisión de 180 días. El objetivo principal de la norma es eliminar lo que la administración denomina un "incentivo" para la presentación de peticiones de asilo fraudulentas, utilizadas presuntamente por extranjeros como una vía rápida para obtener legalidad laboral.

La agencia enfatizó que trabajar en el país no es un derecho inherente mientras se evalúa una protección humanitaria, la Uscis señaló que el el sistema tiene 1.4 millones de de casos pendietes que podrían ser negados.

Endurecimiento de plazos y crisis en el procesamiento

Además de la posible suspensión total de las adjudicaciones, la propuesta contempla duplicar el tiempo de espera obligatorio para ser elegible a un permiso, pasando de los 180 días actuales a 365 días (un año completo).

Los datos técnicos presentados en el Registro Federal son alarmantes: Uscis advierte que, sin este plan de contingencia, la acumulación de casos es de tal magnitud que podría tomar entre 14 y 173 años normalizar los tiempos de respuesta. Esta regulación se suma a otras medidas recientes destinadas a restringir los beneficios migratorios y priorizar la seguridad nacional sobre la celeridad en los trámites de carácter humanitario.