MLB: Manny Machado tiene estos números históricos en los Padres de San Diego

Han pasado siete temporadas desde que Manny Machado decidió apostar por un nuevo capítulo en su carrera con los San Diego Padres. Lo que comenzó como un ambicioso movimiento para que sea uno de los líderes del roster, terminó convirtiéndose en una relación productiva que ya dejó huella en los libros históricos de la organización que hace vida en la Liga Nacional.

Cuando llegó a San Diego, la expectativa era enorme y no era para menos. No solo por su talento, sino por el liderazgo que podía aportar a un proyecto que buscaba consolidarse en la élite de la Major League Baseball.

Con el paso del tiempo, Machado no solo cumplió, sino que superó proyecciones tanto en la caja de bateo como a nivel defensivo en la tercera base. Su presencia en la alineación se consolidó como un verdadero dolor de cabeza para los rivales.

Las estadísticas respaldan su impacto. En apenas siete años con la franquicia, el antesalista ya es el líder histórico en jonrones, con 194 cuadrangulares, una cifra que habla de su consistencia y poder ofensivo y que resalta su talento.

Además, se ubica entre los primeros lugares en múltiples departamentos clave, debido a que es cuarto en imparables con más de mil hits, quinto en dobles, tercero en carreras anotadas y segundo en carreras impulsadas, respectivamente.

Su producción total de bases lo coloca también entre los tres mejores de la historia del club, reflejando no solo fuerza, sino regularidad temporada tras temporada, y eso sus fanáticos lo han reconocido con el pasar del tiempo.

Finalmente, y más allá de los números, Manny Machado ha sido el rostro visible del crecimiento competitivo de los Padres de San Diego. Su presencia en momentos decisivos y su capacidad para responder bajo presión han reforzado su legado. Por esto, si mantiene el ritmo, no solo ampliará récords existentes, sino que podría consolidarse como el jugador más influyente en la historia de los Padres.