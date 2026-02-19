Viuda del dueño de Playboy exige investigación por fotos íntimas de mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Crystal, se dio a conocer en el mundo artístico por haber sido una conejita Playboy y esposa del fallecido Hugh Hefner. Hoy la belleza rubia de 39 años es foco de comentarios por una investigación que se encuentra exigiendo en contra de la fundación de su exmarido.

Escándalo de Crystal

Fue el martes 17 de febrero que la mujer realizó una rueda de prensa para informar que la fundación, que tiene por nombre “Fundación Hugh M. Hefner”, tendría una serie de fotografías muy fuertes de diversas mujeres desnudas y según de menores de edad.

Afirma que dichas fotografías se habrían tomado a mujeres intoxicadas, que son alrededor 3.000 álbumes personales y que se tomaron desde 1960.

En este sentido, dijo que muchas de las mujeres que estarían en los álbumes no habrían conocido la forma en que sus imágenes serían conservadas, y otras ni conocían que serían fotografiadas.

Crystal que estuvo en la compañía de su abogada Gloria Allred, también aseguró que tendrían bajo su poder un diario que posee información altamente sensible.

“Es fundamental que el público entienda que no me estoy refiriendo a imágenes que aparecieron en revistas. Mi enfoque está en cómo los álbumes personales de Hugh Hefner documentaban momentos privados que sucedían a puertas cerradas”, comentó.

Respuesta de las autoridades

Han notificado que California e Illinois, donde vivió Hugh Hefner, ya tiene conocimiento de la demanda y solicitarán a la fundación una investigación de cómo se está manejando el almacenamiento de las imágenes.

La demanda de Crystal se da un día más tarde de que la despidieran del cargo de directora ejecutiva y presidenta de dicha Fundación.

La rubia y Hugh se casaron el 31 de diciembre de 2012, en una ceremonia privada celebrada en la Mansión Playboy. Ella tenía 26 años y Hugh 86.