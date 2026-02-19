¿Buscas un buen dividendo? La monta de 4-1 de Manny Franco que no puedes ignorar este viernes en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

El histórico hipódromo de Aqueduct entra en la recta final de su existencia con una jornada de ocho competencias este viernes 20 de febrero. La acción arranca a la 1:10 p.m. (Hora del Este) / 2:10 p.m. (Hora de Venezuela), con todas las miradas puestas en el jinete del momento: Manuel Franco.

Tras una semana demoledora de 13 victorias, el boricua llega con cinco compromisos firmados. Sin embargo, hay un nombre que destaca en la pizarra por su potencial valor frente al riesgo.

El análisis de la monta de Manuel Franco

La oportunidad dorada para los seguidores de Franco aparece en la séptima competencia, un Starter Allowance de $35,000 en distancia de 1,200 metros (6 furlongs). El jinete estará sobre el lomo de Cloudy Chance (Número 2), entrenada por Chris Englehart.

¿Por qué seguirla?

Antecedente: En su debut de 2026 (10 de enero), finalizó tercera a poco más de tres cuerpos en un lote similar, cerrando con un estratosférico 23-1 en taquilla.

Preparación: Llega con dos ejercicios clave en la pista de entrenamiento de Belmont Park: un ajuste de 800 en 50 (22 de enero) y de 600 en 36.2 (30 de enero), ambos sobre superficie de arena

El Valor: Con un Morning Line de 4-1, Cloudy Chance se presenta como la principal alternativa frente a la gran favorita de la carrera, Undergrad (2-1), del establo de Linda Rice.

Manuel Franco tiene otros doce compromisos para el fin de semana en el circuito de Ozone Park, en Nueva York.