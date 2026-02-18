No las dejes por fuera: Las dos torres de Flavien Prat de este jueves en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves comenzará en el hipódromo de Aqueduct una nueva semana de competencias del meeting, donde el jockey francés Flavien Prat continuará con sus compromisos en el mencionado óvalo y tiene seis montas a realizar de ocho pruebas a cumplirse.

De los seis compromisos de montas que tiene este jueves el dos veces ganador del Premio Eclipse como el mejor jockey profesional de Estados Unidos, el fránces Flavien Prat tiene dos ejemplares que son llamados a ganar sin problemas según lo que indica el ML de la competencia respectiva.

El primero de los ejemplares que lleva Prat como una torre ese jueves, será en la sexta carrera, en un Starter Allowance de $50.000 donde correrán yeguas de cuatro años o más en distancia de 1.400 metros en arena y que no son ganadoras.

En dicha prueba, el látigo montará a la cuatroañoera Meg's Foxy Grey, presentada por la entrenadora Michelle Nevin, la cual parte con un favoritismo de 4-5, la yegua es una hija del semental Instilled Regard - One Foxy Grey, by Big Brown, la cual va a debutar en el presente año. Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 11 de febrero en la pista de entrenamientos de Belmont Park y dejó marca de 48.48 en la media milla en briseo.

La segunda torre de Prat correrá en la siguiente prueba, en un Starter Optional Claiming de $50.000 para machos de cuatros años que comenzaron en claiming de $16.000 o menos valor, en una distancia de 1.300 metros. Acá, el francés montará a Play, un producto del semental Kantharos en Bakken Baby, por Valid Expectations, el cual no ha ganado en el 2026 luego de una presentación.

El ejemplar de seis años, viene de realizar 53.62 en 800 metros el pasado 13 de febrero en la pista de entrenamiento de Belmont Park.