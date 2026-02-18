Samuel Marín vs Irad Ortiz Jr.: Cara a cara por el liderato nacional de victorias del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras del 2026 del turf norteamericano lleva mes y medio y ya hay una pelea cerrada en la estadística de victorias entre el astro boricua y cinco veces Premios Eclipse, Irad Ortiz Jr. y el joven venezolano Samuel Marín.

Estados Unidos: Irad Ortiz Jr. y Samuel Marín por el liderato de victorias en Estados Unidos

El puertorriqueño Irad Ortiz Jr. ganó dos competencias en la jornada de la tarde del martes en el hipódromo de Fair Grounds, mientras que el joven Samuel Marín sumo un lauro este miércoles en el meeting de Tampa Bay Downs, en lo que va del 2026. El boricua suma 52 lauros y el criollo 51 en lo que se ha convertido la pelea por el liderato de victorias en el turf de Estados Unidos.

Para este jueves, el látigo puertorriqueño comenzará con sus compromisos en la semana 13 del Championship Meet en Gulfstream Park, donde tiene confirmado siete compromisos de montas en la tarde y un total de 33 montas a realizar entre el jueves y el domingo 22 de febrero.

Por su parte, el jockey venezolano Samuel Marín descansará el jueves para comenzar con las montas el día viernes en el mismo recinto de Tampa Bay Downs donde tiene ocho montas a realizar y seis más en la programación del sábado.

Aunque el boricua tiene casi el doble de compromisos de montas más que el joven criollo, la pelea por mantenerse en la cima o alcanzarla continuará durante el fin de semana entre dos látigos, uno que ya escribe la historia y otro, que quiere comenzar a escribir su propia historia.