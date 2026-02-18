Atardeceres y carreras: Del Mar optimiza su horario para la temporada de verano 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras en la costa oeste de Estados Unidos son un pilar de la industria hípica, y el hipódromo de Del Mar es su joya más brillante. Ubicado en California, muy cerca de Rancho Santa Fe, este escenario ofrece cada año su icónica temporada de verano, donde el sol y la brisa marina se mezclan con la velocidad de los purasangres.

Para este 2026, el Del Mar Turf Club ha anunciado un cambio estratégico: el adelanto en la hora de inicio de las reuniones de los días viernes.

Viernes de hípica: Más temprano en el "Donde el Mar se encuentra con el Turf"

De acuerdo con la empresa operadora, el horario de partida para los viernes se ha fijado a las 2:00 p.m. (Hora del Pacífico), sustituyendo el horario anterior de las 4:00 p.m.

La temporada de verano se extenderá desde el 17 de julio hasta el 7 de septiembre. Es importante destacar que, durante el fin de semana de clausura (5, 6 y 7 de septiembre), la hora de inicio se adelantará aún más, situándose a la 1:30 p.m. (PT).

Este ajuste busca mayor uniformidad en el espectáculo y beneficios logísticos para jinetes, entrenadores y propietarios. Además, permitirá que el público disfrute de la jornada completa bajo la luz solar para posteriormente disfrutar de los legendarios atardeceres de la costa californiana.

Calendario selectivo de alto nivel

Aunque los libros de condiciones aún no se han publicado, las fechas de los grandes eventos ya están confirmadas:

Opening Day (17 de julio): Se disputará el Caesars Sportsbook Oceanside Stakes ($150,000) para potros de tres años en una milla sobre el césped.

Se disputará el Caesars Sportsbook Oceanside Stakes ($150,000) para potros de tres años en una milla sobre el césped. Pacific Classic (G1): La prueba reina de la temporada, con una bolsa de $1,000,000 en 1 1/4 millas sobre arena.

Cabe destacar que Del Mar contará con seis competencias pertenecientes al programa "Win and You’re In" de la Breeders’ Cup, otorgando pases directos a la edición de este año que se celebrará en el hipódromo de Keeneland.