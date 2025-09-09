Bob Baffert suma su segundo título consecutivo en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo finalizó el mitin de verano de Del Mar, con dos pruebas de Grado 1, para juveniles de dos años en la cual el campeón regente Baffert ha conseguido su segundo título consecutivo de entrenadores de verano en Del Mar. Además, ganó su 12.º Debutante Grado 1 y su 19.º Del Mar Futurity G1 el fin de semana de cierre, con 24 victorias, seis más que los entrenadores Mark Glatt y Peter Miller.

Bob Baffert un campeón de leyenda

Para Baffert, este es su décimo título de entrenadores en general en el óvalo costero. Ganó siete títulos consecutivos entre 1997 y 2003, y compartió el título con Phil D'Amato en 2019. Baffert, el sábado se adjudicó la edición 75 Del Mar Debutante (G1) por décima segunda vez. En esta ocasión fue por intermedio de Bottle of Rouge, para su esposa, Jill, bajo el mando de Mike Smith.

La hija de Vino Rosso superó a su compañera de cuadra Explora, y mantiene el invicto en dos carreras, cubrió la distancia en 1:23.05 y ganó un cheque por $180,000 de la bolsa de $301,000.

El domingo Bob Baffert, cerró la temporada con un triunfo en la edición 78 del Del Mar Futurity (G1) con el costoso Brant ($3.000.000) que ganó de punta a punta, y le otorgó al entrenador Salón de la Fama, su victoria 19 de por vida en esta carrera que es catalogada como “Las estrellas del Futuro”.

Completando la estadística de los 10 mejores entrenadores están Philip D'Amato (17), John Sadler (16), Michael McCarthy (14), George Papaprodromou (12), Peter Eurton (11), Jeff Mullins (9) y Richard Baltas (9).

Vale acotar, que estas dos victorias de Baffert, le dan un récord de 186 triunfos en stakes en Del Mar, de los cuales 106 han sido en pista de arena. récord excepcional.