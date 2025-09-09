Un nombre que resuena: El nieto de un ganador selectivo regresa a la acción en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta carrera, del ciclo no válido forma parte de la programación de las 12 competencias de la reunión 35, a efectuarse el domingo 14 de septiembre en el óvalo de La Rinconada. El llamado fue para caballos de 4 y 5 años, ganadores de 3 y 4 carreras, en distancia de 1.300 metros, agendada para las 2:15 de la tarde.

El tordillo Moro De Oro es uno de los ejemplares inscritos para esta carrera. Por cuarta vez será montado por el jinete profesional Jaime Lugo Jr., presentado ahora por Henry Trujillo para los colores del Stud ‘Back 2 Back’. Es un producto de Olympic en Lakshmi And Me por Fast Macau.

Después de un paro de 175 días sin estar en pruebas públicas, este nieto del recordado ganador selectivo Fast Macau, se alista para competir en la jornada dominical de la arena caraqueña. En su última aparición del pasado 23 de marzo arribó en el cuarto lugar a pesar de confrontar tropiezos múltiples en el recorrido de 1.300 metros en esa ocasión con la monta de José Alejandro Rivero.

Fast Macau que tuvo que ser retirado de la pista por fractura del sesamoides del miembro anterior derecho con gran campaña de 10 victorias, 10 segundos, 2 terceros, 7 cuartos y 2 quintos en 36 actuaciones. Ganador del Clásico Gradisco (G3), Copa de Oro (GI), Propietarios La Rinconada (GI) Día del Ejercito, entre otros.

Moro de Oro viene presidido de varios ejercicios:

Sep 04 A. Parra. M E/P del aparato 33,2 (400) salió al tiro, cómodo.

Sep 06 W. Montero E/P 17,4 33 46,1 58 71 (1000) 84,1/99// movido al final con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.