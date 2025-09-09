Ejemplar que cerró el 2024 con victoria selectiva reaparece luego de 280 días en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 del hipódromo La Rinconada continuará este domingo 14 de septiembre del 2025, con una programación de doce carreras, donde no se van a disputar dos pruebas de grado en recorrido de 1.400 metros.

En la undécima carrera del domingo que tiene como hora de partida a las 5:10 de la tarde, está reservada para ejemplares nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 1 carrera, en distancia de 1.300 metros, con una nómina de diez purasangres a competir, donde uno de ellos, es entrenado ahora por Pedro Coronil.

El trainer Coronil, firmó la presentación del purasangre Big Family, con la monta del jockey Robert Capriles, el cual lo va a montar por primera vez. El pasado mes de diciembre del 2024 específicamente la última reunión del año el ejemplar se impone en la Copa “Policía Nacional Bolivariana” en recorrido de 1.200 metros montado en esa ocasión por Hemirxon Medina.

Big Family es un cuatroañero, producto del semental Gala Award en la hembra Semiramis, por Slaytheodds, nacido y criado en el Haras Agua Miel, y perteneciente al Stud “M.M”, que tiene récord hasta el momento de ocho actuaciones para un triunfo.

Su trabajo más reciente en la pista de arena de La Rinconada, lo realizó el pasado 30 de agosto, donde con Y. Díaz dejó parciales en pelo de 27 40 53,2 (800) 67 82/ cómodo con remate de 13,2.