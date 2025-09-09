La pregunta del millón: Esta yegua podrá repetir triunfo tras casi seis meses de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se efectuará la reunión número 35 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce competencias, con dos pruebas selectivas, a la altura de la quinta y sexta carrera no válidas previo al inicio del 5y6 nacional que se espera supere lo alcanzado en la jornada anterior en su recaudación.

La Rinconada: Victoria Yegua Reaparece

En la décima carrera de la jornada, el trainer Jefferson Rivas inscribió a la yegua Lady Sophia, del Stud ‘Talento de Barrio’, nacida y criada en el Haras La Alhambra, contará con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina, quien viene de sumar victoria en el arranque del tercer meeting de la campaña.

La castaña se presenta para esta prueba luego de 175 días sin competir en carreras públicas, su última actuación fue el pasado 23 de marzo del 2025, carrera que gana con mucha facilidad con ventaja de cuatro cuerpos en recorrido de 1.300 metros y tiempo de 80,2.

Lady Sophia, la hija de Vacation y Granada, regresa a la acción con un objetivo claro: ganar. Para esta carrera, la yegua no solo llevará los implementos de lengua amarrada y vendas, sino que también será la primera vez en la temporada que su jinete y su entrenador trabajen juntos como equipo para llevarla a la victoria.

Trabajos previos: la Rinconada 1.200 metros Velocidad

Ago 30: Traqueador E/P 12,3 25 (400) 40/ en la recta de enfrente contenida con el jinete echado para atrás y remate de 12,2.

Sep 06: J. G. Contreras E/P 13,2 27,1 40,2 (600) 2V, recta de enfrente, veloz con remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.