Con la mira en la selectiva: Hermana de un figurador de Grado 1 corre su primera carrera en La Rinconada

La castaña de tres años es nacida y criada en el Haras Los Caracaros

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 09:00 am
Con la mira en la selectiva: Hermana de un figurador de Grado 1 corre su primera carrera en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
La décima competencia de la trigésima quinta reunión de carreras en el óvalo de coche tendrá 10 purasangres nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras. La carrera se disputará en 1.100 metros y tiene como hora de partida la 4:20 pm.

En la misma se podrá ver el debut de la número nueve Good Luck Babe, una castaña de tres años que a su vez es hija del semental Slew’s Tizzy  en Miss Forty Niner por Eskendereya, nacida y criada en el Haras Los Caracaros, del Stud ‘Quarterback’, entrenada por Fernando Parilli Araujo y que contará con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray.

Hasta el momento en carrera pareja no está entre las más cotizadas. Las favoritas para muchos o las que en teoría deberían decidir la prueba es: Hispanamericana (Usa) y la otra importada nieta de Medaglia D’Oro, Carolina D’Oro.

Sin embargo, la entrenada por Parilli nació el 11 de marzo del 2022, no deja de tener opción en carrera pareja y hasta el momento en yunta con Aray van de 24-40. Dicho ejemplar hará su debut solo con los implementos Gr (Gríngola) y (Lengua Amarrada).

Otro dato no menos importante es que esta potra es hermana del caballo Forty Time que fue capaz de arribar en el tercer lugar en la disputa del “Clásico República Bolivariana de Venezuela” (GI), que fue ganado por Niño Lorenzo en el 2024.

                                    

Ejercicios previos: Guillermina La Rinconada   

Ago 29 J. Aray E/S del aparato 27,3 38,1 52,3 (800) 68,2/ salió al tiro cómoda con remate de 14,2.

Sep 06 J. Aray E/P 13,3 27,1 39,4 (600) 53,2 2p 67,1 4p 83,3/ veloz y muy bien con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

