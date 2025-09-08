El Clásico “Propietarios Valencianos” evento central de la reunión 18 en el Hipódromo Nacional de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia anunció la lista de inscritos para su décimo octava reunión, programada para este sábado 13 de septiembre. La jornada contará con nueve carreras, que incluyen la disputa del Clásico “Propietario Valencianos”, un evento que promete gran emoción.

Un clásico de 2.000 metros con $20.000 en premios: Reunión 18

El Clásico “Propietario Valencianos” se correrá como la tercera prueba del programa, a las 1:55 p.m. Este clásico está diseñado para yeguas de tres años y más, en una exigente distancia de 2.000 metros, con un atractivo premio de $20.000.

La nómina de participantes incluye a destacadas ejemplares y jinetes, como Amatista con Jaime Lugo Jr., y Paprika con Jaime Lugo. También competirán Queen Of South con Osis Martínez, Flecha Montón con Kelvin Perfecto, Voladora con Fernando García y cierra Gran Maritza Ka con José Alejandro Rivero en la silla.

Apoyo récord y estadísticas al rojo vivo: Carreras Valencia

El hipódromo valenciano ha consolidado su posición con un impresionante respaldo de la afición. De las 17 reuniones celebradas este año, 15 han establecido nuevos récords de recaudación. Para esta jornada, el desafío es superar la cifra de Bs. 21.374.870,00, un objetivo que seguramente se alcanzará con el apoyo de la afición del Cabriales.

En cuanto a las estadísticas, la competencia se intensifica con el ingreso a los últimos cuatro meses de temporada. El entrenador Juan Carlos Pérez Pérez se ha posicionado como el nuevo líder con 33 triunfos, mientras que el jinete Francisco Quevedo encabeza su división con 23 victorias. El año pasado, este mismo clásico fue ganado por Flecha Montón, que podría defender su título en esta edición.

Con los líderes de las estadísticas que luchan por el campeonato y la posibilidad de que se establezcan nuevos récords de recaudación, el Hipódromo de Valencia se consolida como un escenario clave del deporte hípico.

La jornada de este sábado promete ser un reflejo del crecimiento y la pasión de la afición, anticipando una recta final de temporada que sin duda será inolvidable. El Cabriales su constante demostración del porqué se ha convertido en un referente de victorias y emoción.