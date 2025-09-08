Cara a cara en el Clásico Gelinotte (GII): Las nacionales se miden a las importadas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La quinta competencia que corresponde a la programación de la reunión 35, será la edición número 22 del Clásico Gelinotte (G2), en distancia de 1.400 metros, este domingo 14 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, pautada para las 2:40 pm.

Gelinotte fue una yegua zaina tresañera, hija de Never Bend en Mariachi, se convirtió en la tercera Triple Coronada para su sexo, además ganó los dos clásicos para la Triple Corona Nacional: José Antonio Páez (G1) y Ministerio de Agricultura y Cría (G1).

Su campaña fue de 14 primeros, 11 de ellos pruebas clásicas, 3 segundos y 2 terceros, sólo dos veces quedo fuera del marcador en 21 actuaciones, su entrenador fue el recordado “Musiú” Millard Faris Ziadie para los colores del Stud Saltrón, yegua que muere a los 19 años de edad producto a un cólico.

Nómina: La Rinconada Selectiva Nacionales e Importadas

Para está prueba selectiva grado 2 participarán 8 potras de tres años. Cabe destacar que dos de ellas son importadas y el resto nacionales carrera que desde ya luce muy pareja por la calidad comprobada de las participantes.

Iniciamos con Colder Weather (Usa), con la monta de Robert Capriles y presentada por Gabriel Marquez saldrá por el puesto de pista siete, seguidamente Fleet Street (Usa) con Jhonathan Aray, preparada por Carlos Luis Uzcátegui por el puesto de pista ocho.

Luego participará Princesa Fina, que tendrá a Yoelbis Gonzalez en el sillín, presentada por Humberto Correia y le corresponde el puesto de pista nueve.

Otra de las competidoras será Antalya conducida por José Alejandro Rivero, con la preparación de Antonio Bellardi y por el puesto de pista 10.

Por el puesto de pista 11, con el número cinco en la gualdrapa Kate And Me con la monta de Maykor Ibarra, y el entrenamiento de Gabriel Márquez.

Eterna Amanda presenta Carlos Radelli y conduce su jinete habitual Jaime Lugo sale por el puesto de pista 12, Cosmic Love por el puesto de pista 13 y la yunta Ramón García Mosquera y Jaime Lugo Jr., finalmente, la yegua Sugar Cane presentada de Fernando Parilli Araujo que será montada por Félix Velásquez para los colores del Stud “Z.M”.

Ganadora: La Rinconada Selectiva Yeguas

Esta prueba disputada en el 2024 culminó con victoria para Miss Emmy con la monta de Hemirxon Medina, y el entrenamiento de David Palencia para los colores del Stud "M.M" en distancia de 1.400 metros.