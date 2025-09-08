Un futuro prometedor: El entrenador más joven que consigue triunfo en estos momentos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 34 ofreció un espectáculo total la tarde de ayer en el óvalo de Coche. Los aficionados a las carreras de caballos disfrutaron de una programación de lujo de 12 competencias con presencia de ejemplares naciones e importados desde los más jóvenes a los ya maduros.

En medio de la algarabía del público y los montos récord de recaudación del 5y6 nacional, otro joven promesa y de apenas 18 años de edad se hizo sentir con su talento: German Rojas Jr.

Con tan solo 18 años de edad, Rojas Jr., otras de las promesas del entrenamiento, presentó un solo ejemplar en la reunión número 34. El joven entrenador se encargó de poner en plenitud de condiciones al potro de dos años Pontevecchio con la monta de José Gilberto Hernández.

A pesar de una presentación previa que no había sido la mejor, el castaño de dos años demostró que un buen trabajo de preparación puede revertir cualquier pronóstico. La victoria fue el reflejo del talento de un joven entrenador que, con tan solo 18 años, ha sabido aplicar la vasta experiencia de su linaje. Su padre, el exitoso Germán Rojas, ha transmitido una sabiduría que este novel preparador ha sabido convertir en triunfo.

En entrevista realizada por el equipo de la multitransmisión del @Inh el joven agradecía la oportunidad y a su vez informó que la victoria se la dedicaba a su padre que en estos momentos esta suspendido y que por ahora él se encuentra encargado en la cuadra.

Al final, el tiempo agenciado por el potro ganador fue de 67.4 segundos para el recorrido. El dividendo por su victoria en taquilla fue de Bs 939,91, mientras que el place pagó Bs 91,41.