José Gilberto Hernández le gusta este ejemplar con característica de línea para el 5y6 dominical (+Video)

El destacado jinete profesional José Gilberto Hernández siempre está atento y con suma disposición para conceder una entrevista para el equipo de Meridiano Web.

Este viernes 08 de agosto en el hipódromo La Rinconada, Hernández compartió para nuestros lectores de este medio digital sus impresiones, análisis y expectativas sobre sus cuatro montas que realizará en la reunión número 30.

José Gilberto, gracias por la oportunidad de entrevistarte. Tu primera monta es en la quinta carrera con el ejemplar Aptitud

-Un caballo que anda en excelente condición, anda muy bien en cancha. Esperamos que por la velocidad nos mantengamos adelante y buscar la victoria en esta carrera.

En la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional tendrás el compromiso de conducir al sieteañero Navegante.

-Este caballo anda muy bien. Me gusta para ganar y está excelente. Llegamos tercero. Vamos por la segunda oportunidad con este ejemplar. Creo que Navegante debe estar en el cuadro en característica de línea.

Luego en la quinta válida montarás al alazán Vision Shark, presentado por José Gregorio Rodríguez.

-Un caballo que viene de correr en 1.800 metros, un tiro largo. Ahora vamos para los 1.200 metros. Se mantiene en condición Trataremos de salir adelante y organizarnos bien para que tenga fuerza abajo y sorprender en está válida.

Finalizas tus compromisos José Gilberto en la sexta válida o la carrera de los acumulados con la yegua Madame Walker del preparador Heli García Jr.

-Ella anda muy bien en la cancha. Va en el lote de las cuatroañeras, pero siempre hay tener fe en los caballos y tratar de decidir en la sexta válida