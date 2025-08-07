Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°30 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por Meridiano

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 06:54 pm
Foto: José Félix Lara
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 03 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, dos ejemplares han alcanzado el mayor puntaje. Se trata de Quality Princess, con Luis Funez Jr. sobre los estribos, presentada por José Gregorio Rodríguez y finalmente,  Bendito, con la monta del jinete Félix Velásquez  y preparado por Jorge Salvador.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Quality Princess 15
Luna Llena 9
Waya Waya 4
Elorza Princess 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bendito 15
Cosmos 6
Vinanduh 5
High Potential 3
Dumpling 1
Navegante 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Money Wise 11
Kiss Cocoa 10
Queen Greisa 6
Babadag 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Natalia Princess 14
Victoria Susej 6
Princesa Lucia 4
Mi Catira Emma 3
Marrakech 1
Sweet Genesis 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mahomes 13
Furetto 6
Fretes Pe 3
Vision Shark 1
Zucchero 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mia Ragazza 13
Furia 12
Star Plus 3
Boiled Milk 2

 

