Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°30 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 03 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, dos ejemplares han alcanzado el mayor puntaje. Se trata de Quality Princess, con Luis Funez Jr. sobre los estribos, presentada por José Gregorio Rodríguez y finalmente, Bendito, con la monta del jinete Félix Velásquez y preparado por Jorge Salvador.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Quality Princess 15 Luna Llena 9 Waya Waya 4 Elorza Princess 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Bendito 15 Cosmos 6 Vinanduh 5 High Potential 3 Dumpling 1 Navegante 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Money Wise 11 Kiss Cocoa 10 Queen Greisa 6 Babadag 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Natalia Princess 14 Victoria Susej 6 Princesa Lucia 4 Mi Catira Emma 3 Marrakech 1 Sweet Genesis 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mahomes 13 Furetto 6 Fretes Pe 3 Vision Shark 1 Zucchero 1

SEXTA VÁLIDA