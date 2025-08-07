No apuestes sin ver: Descubre al ejemplar que da por video y correrá en la segunda válida del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo días de comenzar la reunión 30 en el hipódromo La Rinconada, se incluye la programación de 12 carreras sin pruebas selectivas de grado.

La afición hípica ya está en la búsqueda de los datos de última hora, por lo que la emoción crece a medida que se acercan el propio día de la jornada dominical en la arena caraqueña donde afinar el pulso será crucial para realizar las diferentes jugadas exóticas.

Es por ello que, el equipo de Meridiano Web se mantiene vigilante a cada detalle, con el objetivo de ofrecer la información más precisa y valiosa antes de la mencionada reunión.

La Clave del 5y6: Marrakech Busca Reivindicarse La Rinconada

La octava competencia será la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, y contará con una nómina inicial de 10 participantes. Todos buscarán llevarse una parte del premio adicional especial de $17.000 que se repartirá en un recorrido de 1.300 metros.

Desde el puesto de pista número tres, destaca el castaño de seis años Cosmos. Sus actuaciones más recientes han estado marcadas por tener una buena partida, pero de repente empieza a retrasar posiciones, pero al giro de la última curva es cuando los jinetes comienzan a llamarlo a correrlo, por lo que obtiene la victoria o en su defecto llega cerca del ejemplar ganador.

Para esta ocasión, repite en la silla el aprendiz Leomar Sangronis quien ya la montó en dos oportunidades (el 13 y 26 de julio).

Si no se presenta ningún inconveniente, Cosmos podría llevarse una nueva victoria y abonar un excelente dividendo.

(Tiene una buena partida, luego retrasa en las posiciones y luego busca la victoria pegado a la baranda)

(Partió bien, luego retrasa y en los metros finales llegó por la parte interna cerca del ganador Premiado)

Cosmos es una descendiente del semental Comediante (ganador selectivo y campeón maduro), con la madre Manette (por Wodman), y ostenta un récord de 55 actuaciones con 1 victoria. Como dato adicional, se perfila como el segundo favorito y la sorpresa de Gaceta Hípica.