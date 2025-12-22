Diseñador venezolano acusa a Maite Delgado de ritos de brujería

Suscríbete a nuestros canales

El diseñador venezolano Hamlet Beaumont utilizó las redes sociales para lanzar de todo en contra de la animadora número uno del país Maite Delgado. El hombre aseveró que la exreina de belleza utiliza brujería para poder brillar.

Hamlet en contra de Maite

En un mensaje acusó a Maite de ser parte de la jugada que le hicieron a la Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, durante la entrega de su corona en Venevisión, al no darle el micrófono para que se despidiera del público.

“Créenme que en cuanto aparezca la oportunidad de sustituirte por alguien más joven lo harán, no lo dudes ni un segundo. Eres una persona malvada, de corazón negro igual o incluso que peor, que la presidenta de Miss Venezuela. Ya entiendo tantos velones negros y cosas raras en tu camerino”, escribió en sus historias.

El diseñador fue mucho más allá, y posteó una fotografía de un camerino oscuro, afirmando que era el camerino de la Miss Anzoátegui 1986.

“Es oscuro y cortinas moradas con una foto de ella misma, donde se arrodilla a rezar frente a su foto antes del show”, escribió.

Maite posteó el domingo 21 de diciembre un comunicando rechazando los mensajes en redes en su contra, aseverando que ella no tenía el poder y control de la producción, para darle el micrófono a Abasali.

Ataque contra Nina

En este sentido, el diseñador también posteó unos videos y mensajes atacando a la directora general del certamen Nina Sicilia, por según haberlo maltratado en el Miss Venezuela 2023, con críticas a su trabajo y no dejar que se fotografiara con Diana Silva, la Miss Venezuela de ese momento.

“Hubo un momento que Nina vino y me gritó diciendo que todo mi trabajo estaba barato y pobre. La orden era que no podía tomarme una foto con Diana y me negaron el acceso. Pero, por alguna razón me perdí en el canal y pude tomarte una foto con ella”, escribió.

Finalmente, comentó que no volverá a trabajar en el certamen más importante del país hasta que Nina deje el cargo.