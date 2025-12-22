Maite Delgado hace frente al escándalo con Stephany Abasali en el Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes confesiones de Stephany Abasali sobre todo lo que vivió dentro de la Organización Miss Venezuela, siguen dando de qué hablar. En esta oportunidad, la polémica salpicó a la animadora Maite Delgado, quien ha sido expuesta en redes sociales.

Luego de que la reina saliente revelara que, los animadores de la gala final no le permitieran dar unas últimas palabras como soberana de la belleza, el público se volcó en contra de Maite y su compañero José Andrés Padrón, a quienes tildan de “cómplices” de Nina Sicilia.

Ante el revuelo, la exitosa animadora usó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente en el que se defiende de todos los malos comentarios y extiende sus palabras a Stephany.

¿Qué pasó con Stephany Abasali en el Miss Venezuela?

La controversia estalló después de que la segunda finalista del Miss Universo 2025, ofreciera una entrevista a Rodner Figueroa en la que describió cómo fueron los últimos minutos como actual reina y todo lo que sintió tras bastidores.

Stephany indició que, poco antes del cierre, le habían asegurado que tendría la oportunidad de dirigirse al público para agradecer su reinado. Sin embargo, cuando llegó el momento, descubrió que su aparición no estaba incluida en el guion final.

Abasali relató que se sintió frustrada al no poder hablar ante la audiencia, que ni siquiera le indicaron dónde se encontraba la corona para la entrega formal y que fue un momento “muy doloroso” porque veía perderse un momento simbólico que tanto deseaba.

¿Por qué salen salpicados los animadores? Pues, en la misma entrevista, la joven indicó que, le pidió el favor a Padrón de que le diera el micrófono para dirigirse al público, lo que no fue posible por indicaciones previas, mientras que Maite solo optó por ignorarla.

Maite Delgado se defiende

Ante estas acusaciones, Maite Delgado decidió salir al paso con un mensaje en sus redes sociales donde no solo defendió su trayectoria como animadora, sino que también aclaró lo ocurrido durante el evento.

Delgado aseguró que ni ella ni su copresentador, José Andrés Padrón, tenían la potestad de decidir quién podía hablar durante la transmisión, ya que el show se rige por un guion estricto establecido por la producción.

“Lamento profundamente que no haya tenido la noche hermosa con la que soñó, pero eso en ningún caso dependió de mí ni de mi compañero”, escribió. Además, precisó que, en un espectáculo de gran formato como el Miss Venezuela, los presentadores no pueden modificar tiempos.

La animadora incluso rechazó las insinuaciones de que “hubiera querido hacer maldad” y enfatizó que jamás se prestaría para perjudicar a una participante de manera deliberada, asegurando que recibe las críticas con respeto pero que su profesionalismo está fuera de duda.