Miss Venezuela 2025: Maite Delgado baila en el opening, recorriendo su trayectoria

Comienza el Miss Venezuela 2025 con un majestuoso opening encabezado por la animadora y exreina de belleza, Maite Delgado, cantando a todo pulmón el resumen de su trayectoria.

Trayectoria de Maite

La guapa rubia luce sensacional con una vaporosa capa, que se ha quitado para quedar con un ajustado corsé, camisa blanca y tacones altos. El gran ballet de Venevisión acompaña a la animadora número uno del país.

En la canción Delgado repasa los maravilloso programas que tuvo la oportunidad de conducir en su larga trayectoria, siempre de la mano de Venevisión.

Las misses cantan

Las 22 candidatas han están dándolo todo cantando el himno oficial del Miss Venezuela, con bragas y plumas que las hace ver imponente en el imponente escenario, del Centro Comercial Líder.

Una producción única realizada por el productor y coreógrafo, Brian Urea.