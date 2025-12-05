Farándula

Miss Venezuela 2025: Maite Delgado baila en el opening, recorriendo su trayectoria

Por

Meridiano

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 08:22 pm

La noche más bonita del año arranca, con un homenaje único para Maite Delgado 

Suscríbete a nuestros canales

 

Comienza el Miss Venezuela 2025 con un majestuoso opening encabezado por la animadora y exreina de belleza, Maite Delgado, cantando a todo pulmón el resumen de su trayectoria.

Trayectoria de Maite 

La guapa rubia luce sensacional con una vaporosa capa, que se ha quitado para quedar con un ajustado corsé, camisa blanca y tacones altos. El gran ballet de Venevisión acompaña a la animadora número uno del país.

En la canción Delgado repasa los maravilloso programas que tuvo la oportunidad de conducir en su larga trayectoria, siempre de la mano de Venevisión. 

Las misses cantan 

Las 22 candidatas han están dándolo todo cantando el himno oficial del Miss Venezuela, con bragas y plumas que las hace ver imponente en el imponente escenario, del Centro Comercial Líder. 

Una producción única realizada por el productor y coreógrafo, Brian Urea.  

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park LVBP
Jueves 04 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula