Miss Venezuela 2025: Dónde ver el concurso fuera de Venezuela

Dentro de pocas horas comenzará la gran final del Miss Venezuela Universo 2025, desde el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder.

¿Dónde ver el certamen?

El certamen llegará a todo el mundo a través de la señal de Venevisión a partir de las ocho de la noche, con un show único y repleto de grandes momentos, como la celebración de los veinte años de Maite Delgado, como animadora del magno evento.

José Andrés Padrón será el compañero de Maite, para llevar a toda Venezuela cuál de las 22 misses tendrá la tan anhelada corona y representarnos en el Miss Universo 2026, en San Juan, Puerto Rico.

Para los venezolanos y missólogos que viven fuera del país, podrán disfrutar del evento a través de Venevisión Play o por el canal oficial del concurso en YouTube.

Previo a la ceremonia se tendrá la alfombra roja, que comenzará a las siete de la noche bajo la conducción de Nieves Soteldo, conductora del segmento “Estrenos y estrella”, del Noticiero Venevisión.