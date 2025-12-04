Farándula

Miss Venezuela 2025: Dónde ver el concurso fuera de Venezuela

La gala tendrá un show cargado de mucha música, diversión y entretenimiento 

Por

Elvis González
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 04:54 pm
Miss Venezuela 2025: Dónde ver el concurso fuera de Venezuela
Miss Venezuela / Cortesía
Dentro de pocas horas comenzará la gran final del Miss Venezuela Universo 2025, desde el Salón Espacios, del Centro Comercial Líder.

¿Dónde ver el certamen?

El certamen llegará a todo el mundo a través de la señal de Venevisión a partir de las ocho de la noche, con un show único y repleto de grandes momentos, como la celebración de los veinte años de Maite Delgado, como animadora del magno evento.

José Andrés Padrón será el compañero de Maite, para llevar a toda Venezuela cuál de las 22 misses tendrá la tan anhelada corona y representarnos en el Miss Universo 2026, en San Juan, Puerto Rico.

Para los venezolanos y missólogos que viven fuera del país, podrán disfrutar del evento a través de Venevisión Play o por el canal oficial del concurso en YouTube.

Previo a la ceremonia se tendrá la alfombra roja, que comenzará a las siete de la noche bajo la conducción de Nieves Soteldo, conductora del segmento “Estrenos y estrella”, del Noticiero Venevisión.

Jueves 04 de Diciembre de 2025
