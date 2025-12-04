Fasig-Tipton lanza la subasta digital de pura sangre más grande de la historia con 690 ejemplares

Suscríbete a nuestros canales

Fasig-Tipton ha inaugurado oficialmente su Venta Digital de Diciembre, un evento histórico que presenta el catálogo más extenso jamás reunido para una subasta de caballos pura sangre en formato digital. Con un total de 690 ejemplares, la venta ya está disponible para visualización y puja en línea.

La mayor subasta digital de la historia en Fasig Tiptong

La subasta se abrió este 4 de diciembre y se desarrollará a lo largo de dos días de cierre:

Lunes, 9 de diciembre (Lotes 1-349): Incluye caballos en edad de competir, prospectos para carreras y cría, potros destetados y yearlings.

Martes, 10 de diciembre (Lotes 350-690): Dedicado a yeguas de cría y temporadas de sementales.

Ambos días de cierre comenzarán a las 12 p. m. (hora del este de EE. UU.).

Leif Aaron, director de ventas digitales de Fasig-Tipton, destacó el volumen y la calidad del catálogo. «Esta es la mayor venta digital de caballos pura sangre jamás realizada, y estamos enormemente agradecidos a nuestros vendedores por apoyar la venta de diciembre con unas cifras tan excepcionales», afirmó Aaron.

El catálogo ofrece una amplia gama de oportunidades para compradores, incluyendo:

Más de 150 caballos en edad de competir.

Más de 320 yeguas de cría, con preñeces de 113 sementales diferentes.

Más de 60 potros destetados y 50 yearlings (potros de un año).

Diez ofertas de la finca de Larry Johnson, que se venden sin reserva.

Aaron enfatizó que esta es la «última oportunidad para que los compradores mejoren sus programas de carreras o de cría en 2025» a través de este evento de alto perfil.

Apoyo al regreso de las carreras en Kansas

Un punto notable de la subasta es la inclusión de cuatro temporadas de sementales (lotes 401-405) cuyos ingresos beneficiarán a la Asociación de Purasangres de Kansas (Kansas Thoroughbred Association). Estas temporadas corresponden a los sementales Dialed In, Flameaway, Flat Out y Rich Strike, ganador del Kentucky Derby del 2022 con el venezolano Sonny León, y con esto apoyan el esfuerzo por traer de vuelta las carreras de pura sangre al estado en 2026.

Los interesados pueden consultar el catálogo completo y participar en las pujas visitando digital.fasigtipton.com.