Yegua preñada fue la más valiosa en la subasta de Fasig-Tipton de octubre

Este miércoles la Venta Digital de Octubre cerró la noche con 240 caballos vendidos por $4,947,500. La venta, que se extendió durante dos días, el 7 y el 8 de octubre, tuvo como la más valiosa la hija de Munnings, Stifled Heiress preñada por Leinster. Esta subasta ofreció ofreció caballos en edad de competir, yeguas de carrera/madre, yeguas de cría, yearlings y destetados.

Stifled Heiress fue la más valiosa de la subasta de octubre

Stifled Heiress, identificada con el Hit 242, preñada de Leinster, encabezó la venta al ser vendida por $470,000 a Pursuit of Success LLC, procedente de la consignación de SGV Thoroughbreds, agente. Hija de Munnings, Stifled Heiress ya es madre de dos ganadores de dos potros de arranque, incluyendo a Mad House de Vekoma, ganador de Gallant Bob S. (G2) este año.

El segundo producto de mayor fue valor fue Blame It On Alphie con el Hit 232, preñada de Into Mischief, el semental líder de toda la vida, se vendió por $400,000 a Hunter Valley Farm & Mountmellick Farm de la consignación de Mulholland Springs, agente. Blame It On Alphie, es hija de Blame, por ende, es media hermana de tres ganadores de stakes, incluyendo a Alphie's Bet, ganador de stakes de grado, y Twentytwentyvision, varias veces ganador de Grado 1.

Según la página oficial, indica que las cifras han aumentado significativamente de 2024 a 2025: los caballos ofrecidos, vendidos, en promedio y brutos muestran aumentos significativos. El número de postores registrados aumentó un 25%, un salto increíble.