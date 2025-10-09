Luan Machado fue suspendido por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Luan Machado, que recientemente ganó una demanda interpuesta ante los tribunales contra un establo y propietarios que lo acusaron por negligencia al conducir un ejemplar el pasado año, otra vez volvió hacer noticia. Ahora fue suspendido por los comisarios de Keeneland, luego de su actuación del pasado fin de semana.

Luan Machado sigue en vox populi

los comisarios de Kentucky le han emitido al jockey Luan Machado una suspensión de tres días de carrera por conducción descuidada durante el Alcibiades Stakes (G1) de $650,000 el 3 de octubre en Keeneland, lo que llevó a la descalificación de Percy's Bar.

Machado estaba a bordo del primero en llegar, quien fue descalificado y quedó en segundo lugar por desviarse bajo la presión de un zurdo y cometer una falta contra Tommy Jo. En la recta final, los comisarios elevaron a Tommy Jo, de Spendthrift Farm, del segundo al primer puesto.

Machado expresó su decepción por la descalificación el viernes, pues sentía que montaba el mejor caballo. "No me parece justo, pero supongo que así son las cosas", dijo.

Percy's Bar, de Hat Creek Racing, llevaba una ventaja de aproximadamente un cuerpo en el momento del incidente. Tras la falta cometida contra Tommy Jo, esta intercambió la delantera y se cansó bajo la dirección del jinete del Salón de la Fama, John Velazquez, terminando a dos cuerpos y tres cuartos de Percy's Bar.

Tommy Jo, entrenada por Todd Pletcher, quien había vencido a Percy's Bar previamente en el Spinaway Stakes (G1) de 7 furlongs del hipódromo de Saratoga, mejoró su marca a 3 de 3 con su victoria oficial. Percy's Bar ahora tiene un récord de dos victorias en cuatro carreras para el entrenador Ben Colebrook.

Se espera que ambas potrancas corran a continuación en la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) del 31 de octubre en Del Mar. Esa carrera, al igual que la Alcibiades, es de 1 1/16 millas en tierra.

La decisión del delegado que suspende a Machado, emitida el 5 de octubre, establece que deberá cumplir sus días a partir del 12 de octubre y continuarán del 15 al 16 de octubre.