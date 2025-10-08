Jockey obtiene la victoria en una demanda contra un establo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 28 de noviembre se corrió una competencia por un Allowance en el hipódromo de Churchill Downs, en la cual el ejemplar Hold My Bourbon, de tres años escoltó a Lihtline que fue el ganador de la carrera con la monta de Flavien Prat, donde la diferencia fue pescuezo. Hold My Bourbon, para ese entonces fue montado por Luan Machado, que luego fue puesto en tela de juicio por esa conducción.

Hold My Bourbon, montado por Luan Machado pareció bajar el ritmo de su montura al acercarse a la meta y le dio una palmadita en el cuello a Hold My Bourbon justo antes de llegar a la meta. Luego los comisarios el 30 de noviembre sancionó a Machado con una suspensión de cuatro días y una multa de 1000 dólares "por aflojar el ritmo de su montura al acercarse a la meta sin causa justificada (segunda infracción)".

Jinete gana demanda contra los propietarios

Posteriormente, fue demando por Angela Lewis, agente registrada de Gray V Train Racing, y Todd y Angela Lewis, de Westbrook Stables. Propietarios que afirmaron que las acciones de Machado les costaron $47,560 en premios perdidos y $3,000 en fondos de incentivos para criadores de pura sangre de Kentucky. La carrera ofreció un premio de $130,644, de los cuales $72,960 fueron para el ganador y $25,400 para el segundo. También alegaron haber sufrido daños no liquidados y otros "daños emergentes", sugiriendo que "el valor de (Hold My Bourbon) y el valor del negocio de Westbrook habrían aumentado si HMB hubiera ganado la carrera".

Lo cierto del caso, que una vez transcurrido el lapso y las deliberaciones que lleva el caso, la jueza Wilcox del Tribunal de Circuito Jefferson de Kentucky, desestimó, sin perjuicio, una demanda que alegaba que Luan Machado incumplió su contrato y demostró negligencia como jinete profesional con licencia al no montar a Hold My Bourbon hasta la meta "con todo su esfuerzo" en una carrera de asignación celebrada el 28 de noviembre de 2024 en Churchill Downs.

La juez Wilcox explica que, dado que "no hay certeza en las carreras de caballos", no hay forma de probar, legalmente, que Hold My Bourbon habría ganado la carrera de no ser por las acciones de Machado.

"El Tribunal coincide con el demandado en que los tribunales no son el foro adecuado para debatir o intentar determinar el resultado de los eventos deportivos", escribió Wilcox. "Permitir que los litigantes presenten demandas y examinen cada movimiento de un atleta impondría una presión adicional sobre los competidores que podría perjudicar gravemente los deportes de competición, como las carreras de caballos. (Youst, 729 P.2d en 738).

Los jinetes toman decisiones instantáneas durante las carreras que pueden afectar su seguridad personal y la de los caballos que montan. Como política pública, estas decisiones no deben verse empañadas por la preocupación de que podrían tener que afrontar miles de dólares en honorarios legales cada vez que un propietario de caballos o un apostador de hipódromo considere que el jinete debería haber hecho algo diferente en el calor del momento".

