Bentornato entrenado por José Francisco D’Angelo será negociado en las subastas de Keeneland

Luego de 10 meses sin correr, Bentornato, el subcampeón de la Breeders' Cup Sprint (G1) mostró toda su clase en la pista de Churchill Downs el pasado mes de septiembre tras ganar el Louisville Thoroughbred Society Stakes el sábado 13 de septiembre, en Churchill Downs, Kentucky, una prueba sprint de 1.200 metros y con una bolsa de premio a repartir de $300.000. Se pudo conocer la tarde de este martes de 7 de octubre que será negociado.

Breeders’ Cup: Bentornato será negociado a Keeneland

Durante la tarde de este martes 7 de octubre. Keeneland anunció que adquirirá una participación del 25% en Bentornato, un candidato principal para la Breeders' Cup Sprint (G1) del 1 de noviembre y ganador de más de $1.2 millones, se ofrecerá en la segunda edición de la Venta del Campeonato Keeneland, que se llevará a cabo en el paddock de Del Mar el 29 de octubre, dos días antes del Campeonato Mundial Breeders' Cup.

Bentornato, que obtuvo una victoria por 5 cuerpos Louisville Thoroughbred Society Stakes en Churchill Downs el 13 de septiembre, en su única participación desde la Breeders' Cup 2024- Su victoria en 1:08.43 le valió cifras de velocidad que lo ubican como uno de los velocistas de tierra más rápidos del país.

La Venta de Campeonato, que se lanzó en 2024 en Del Mar, es presentada por Keeneland. Esta venta boutique reúne a los mejores jinetes, criadores y compradores del deporte en un entorno diseñado para celebrar la excelencia en todos los niveles de las carreras de pura sangre.

Además de la participación del 25% en Bentornato, la Venta de Campeonato de este año también incluye una participación de semental en Not This Time y un derecho de reproducción de por vida para Nyquist.