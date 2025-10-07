Diamond Necklace en sensacional atropellada se queda con un puesto para la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar Diamond Necklace ganó el Prix Marcel Boussac (G1) este domingo en el hipódromo de Longchamp, Francia. Lo que significó un doble triunfo para la dupla Aidan O'Brien y Christophe Soumillon, en las dos pruebas para ejemplares de dos años corrida en este majestuoso hipódromo de Europa. El otro triunfo fue con Puerto Rico, ganador del Prix Jean-Luc Lagardere (G1). Esta prueba otorgó un lugar directo para la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf.

Breeders’ Cup: Diamond Necklace se ganó un puesto para la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Diamond Necklace, luego de correr la mayor parte de la competencia en posiciones de intermedia, su jinete esperó el momento oportuno para ir contra las punteras, en la cual lució un avance en el último furlong del Prix Marcel Boussac luego del desgaste de Green Spirit.

Diamond Necklace, entrenada por O'Brien, y montada por Soumillon aprovechó el cansancio de la más veloz Green Spirit, para conseguir la victoria en la recta final con fuerza y apuntarse este evento por el centro de la pista con su jinete cronometrando con precisión bajo un impulso de manos y talones.

O'Brien se convirtió en el entrenador más exitoso en la historia de Boussac; su sexta victoria (20 años después de su primera con Rumplestiltskin) lo elevó por encima de Pascal Bary y Criquette Head-Maarek.

La victoria le valió a Diamond Necklace un lugar automático para la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1T) de $1 millón en Del Mar el 31 de octubre a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In.