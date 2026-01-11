Estos latinos se apoderaron de las nominaciones en los Globos de ORo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La 83.ª edición de los Globos de Oro 2026 se prepara para encender la temporada de premios este domingo 11 de enero de 2026, con una ceremonia llena de estrellas, presencia latina contundente y promesas de sorpresas.

Este año el evento no solo apunta a coronar lo mejor del cine y la televisión, sino también a elevar el orgullo latino en Hollywood como nunca antes.

Latinos que dominan los Globos de Oro 2026

La lista de nominados de este año refleja una presencia latinoamericana robusta en categorías estelares tanto en cine como en televisión, una señal del poder y la diversidad cultural que siguen conquistando la industria.

Nombres como Guillermo del Toro, Oscar Isaac, Diego Luna, Jenna Ortega, Selena Gomez, Benicio del Toro y Tessa Thompson encabezan la conversación, con nominaciones en actuaciones principales y de dirección que marcan hitos históricos.

Guillermo del Toro se disputa el Globo de Oro como Mejor Director por "Frankenstein"

Oscar Isaac compite en la categoría de Mejor Actor – Drama por la misma película dirigida por Del Toro.

Wagner Moura, primer hombre brasileño nominado en la categoría principal de actuación masculina, añade más peso latino al evento.

Diego Luna apunta a Mejor Actor – Drama por su papel en "Andor", marcando así la pauta en las nominaciones de televisión.

Jenna Ortega lucha en categorías de actuación femenina por "Wednesday"

Selena Gómez busca conseguir un galardón por su actuación en "Only Murders in the Building"

Tessa Thompson, afro-latina, hace historia como una de las contendientes destacadas en cine dramático.

¿Cuándo y dónde ver los Globos de Oro 2026?

La ceremonia más glamorosa de Hollywood se celebrará este domingo 11 de enero en el icónico The Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, y será transmitida en vivo por la cadena CBS, mientras que los fans globales podrán seguirla vía streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

La transmisión formal comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, con cobertura previa de la alfombra roja que suele iniciarse varias horas antes y donde las estrellas deslumbran con sus looks más audaces.

Para público de Latinoamérica, la señal de TNT y la plataforma HBO Max han preparado cobertura completa de la gala, incluyendo comentarios y análisis en tiempo real, con horarios que varían según cada país.