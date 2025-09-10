Selena Gómez revela que padece dura y dolorosa enfermedad: "Es frustrante"

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez abrió su corazón en una emotiva conversación en la que comentó la dura enfermedad que padece llamada artritis, una situación que presenta como consecuencia del lupus, que le fue detectado en el año 2013.

Dura lucha

La exestrella de Disney y creadora de grandes éxitos como “Un año sin llover”, contó en el pódcast “Good Hang with Amy Poehler”, que la enfermedad la limita a realizar muchas labores, como abrir una botella.

Gómez contó la difícil lucha como un mensaje de respeto y amor a las personas que también sufren de la enfermedad. Además, la situación la ha llevado a diseñador envases prácticos y fáciles de abrir en su línea de maquillaje Rare Beauty, una de las más importante hoy en el mercado.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, indicó la belleza de 33 años.

Fue en el año 2019 que Selena decidió lanzar al mercado la línea de belleza con productos como rubores líquidos, bases, iluminadores y polvos, que no solo son de excelente calidad, sino también son veganos y libre de crueldad animal.

¿Qué es la enfermedad?

Según Medline Plus la artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. Una articulación es la zona donde 2 huesos se encuentran. Existen más de 100 tipos diferentes de artritis.

Afirman que la enfermedad causa el desgaste y deterioro general de las articulaciones y la infección, con frecuencia por bacterias o virus, lo que lleva a Gómez en ayudar a los demás.

“Hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza. Me afectan muchos problemas de destreza y puede ser frustrante. Incluso abrir una lata puede doler”, comentó.