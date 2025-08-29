Selena Gómez celebra sus últimos días de soltera en México (+Fotos)

Suscríbete a nuestros canales

Selena Gómez no podría estar más feliz, hace poco celebró su despedida de soltera rodeada de sus amigas, en un paradisiaco lugar que dejó momentos memorables, los cuales fueron publicados en redes sociales.

Cabo San Lucas, México, fue el lugar electo por la empresaria para celebrar sus últimas semanas de soltera, antes de casarse con el productor Benny Blanco. Desde sus playas, clima acogedor y pasajes de ensueño, pasaron varios días de disfrute.

Priscilla DeLeon, Raquelle Stevens, Courtney López y Ashley Cook, fueron algunas de las invitadas especiales de Gómez, pues son sus amigas más cercanas. La ausencia que más se notó fue la de Taylor Swift, quien no pudo acompañar a su colega en medio de su festejo.

Las postales difundidas en su cuenta de Instagram, evidencian lo bien que la pasaron, entre risas, comidas, brindis y momentos cómplices en un yate, que incluyó hasta un velo blanco.

Después de la tormenta, viene la calma

Selena Gómez tiene motivos de sobra para estar saltando de alegría. Luego de unos cuantos intentos de relaciones, por fin consiguió al “amor de su vida”. Recordemos que la cantante y actriz, de 33 años, mantuvo en un noviazgo por años con Justin Bieber.

Sin embargo, este romance estuvo envuelto en muchas polémicas que, entre idas y venidas, se terminaron alejando.

Aunque, en los años posteriores se les vínculo con otros famosos, la exestrella Disney no consolidó ningún amorío, hasta la llegada de Benny a su vida.