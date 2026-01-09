MLB: Tarik Skubal en busca del arbitraje histórico para lanzadores

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal es sin duda alguna el mejor lanzador de los últimos años en Grandes Ligas. Su capacidad para sacar outs, para dominar ofensivas y para ganar partidos es superlativa. El pitcher de 29 años busca un contrato histórico y élite que no logró en el arbitraje salarial.

Tigres de Detroit no alcanzaron un acuerdo con Skubal antes de la fecha límite del arbitraje. El zurdo, bicampeón del Cy Young, solicitó 32 millones de dólares, mientras que el club ofreció 19 millones; dejando una brecha que apunta a audiencia entre el 26 de enero y el 13 de febrero.

El récord actual para un lanzador en arbitraje es de 19.75 millones (David Price - Detroit - 2015) cifra que Tarik superaría ampliamente si gana su caso. El zurdo viene de una temporada dominante en 2025, con efectividad de 2.21, WHIP de 0.89 consolidándose como el mejor brazo de la Liga Americana.

¿Merece Tarik Skubal ser el lanzador con el contrato más alto del arbitraje?

La respuesta es sí. Tarik Skubal se ha consolidado como un lanzador élite y dominante en la Liga Americana. Cuenta con un rendimiento superlativo que lo coloca en la cima del béisbol actual. Sus números solo se pueden comparar con otros doble Cy Young que han dominado la liga.

Más allá de las cifras, Skubal representa el buen momento que atraviesan los Tigres de Detroit. Su consistencia en la lomita y su capacidad para liderar con autoridad convierten su caso en uno de los más sólidos del arbitraje, justificando plenamente la aspiración al contrato más alto para un lanzador.

Números de Tarik Skubal en su carrera

Tarik Skubal ha tenido una carrera brillante en Grandes Ligas. Ha jugado su carrera en Tigres de Detroit con números sensacionales, de hecho, sus últimas dos campañas son la que lo ha consolidado en la liga. Sin embargo, su carrera tomando en cuenta el contexto de su equipo ha sido sólido.

Números de Skubal en su carrera:

- 137 juegos, 134 aperturas, 54-37, 3.08 efectividad, 766.2 entradas, 614 hits, 262 carreras limpias, 90 jonrones, 172 boletos, 889 ponches, 1.03 WHIP