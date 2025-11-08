MLB: Tarik Skubal es la chispa que puede incendiar el mercado de invierno

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal es uno de los nombres más sonados en la temporada baja 2026 de Grandes Ligas. El lanzador es junto a Kyle Tucker los peloteros con más destacados de este periodo. Sin embargo, el as de Detroit, es el único que puede crear un caos si cambia de equipo.

Skubal es la chispa que puede incendiar el mercado de invierno en Las Mayores. Supongamos que un equipo como Yankees, Dodgers o Red Sox lo adquieren mediante un cambio. Esto va a desencadenar en una serie de firmas de alto impacto de sus rivales para equilibrar la competitividad.

La idea de ver a Tarik junto a Fried y Cole obligaría a Boston a acelerar por Joe Ryan o Freddy Peralta. También obligaría a Toronto a firmar peloteros para no perder competitividad en una división difícil. Sin pensar en lo que harán Dodgers y Mets con su cartera ilimitada.

Tarik Skubal el Cy Young más letal de los últimos años

Tarik Skubal no es un lanzador de una sola temporada. Es metódico, estudia a sus rivales y ejecuta cada entrada con precisión. Su perfil no depende del momento, sino de la consistencia. Por eso, muchos lo ven como el Cy Young más letal de los últimos años.

En ese contexto, su valor real ronda los 400 millones de dólares, pero Tigres de Detroit no planea ofrecerle esa cifra. Eso obliga al jugador a mirar fuera del equipo con la única vía para alcanzar ese contrato es la agencia libre de 2027, y el reloj ya corre sin poder detenerse para el equipo.

Si Detroit no paga, debe negociar. Cambiarlo ahora o perderlo sin retorno. El equipo buscará prospectos y peloteros controlables por un as que podría ganar dos Cy Young en la Liga Americana. Y donde termine jugando en 2026, puede desatar un verdadero caos en Grandes Ligas.

Números de Tarik Skubal en 2025

Tarik Skubal es uno de los grandes candidatos al premio Cy Young de Liga Americana 2025. El pelotero de 28 años se mostró dominante, seguro de sus comandos de pitcheos y con mucha disciplina para vencer a diferentes rivales. En ese contexto, sus números son descomunales.

Números de Skubal en 2025:

- 31 juegos, 31 aperturas, 13-6, 2.21 efectividad, 195.1 entradas, 141 hits, 38 carreras limpias, 18 jonrones, 33 boletos, 241 ponches, 0.89 WHIP